Економіка як драйвер реінтеграції: яка модель розвитку потрібна Донецькій та Луганській областям?

Учасники дискусії обговорять модель економічного майбутнього регіону

Під час дискусії Віцепрем’єр-міністр – Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков презентує основні принципи та підходи щодо економічного розвитку Донецької і Луганської областей в контексті безпечної реінтеграції.

Учасники дискусії обговорять модель економічного майбутнього регіону, можливий набір інструментів для випереджаючого і сталого економічного зростання на підконтрольних територіях, розвиток внутрішньо- та міжрегіональних соціально-економічних зв'язків тощо.