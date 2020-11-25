Обсяг реалізованих послуг у ІІІ кварталі зменшився на 5,5% — Держстат

За ІІІ квартал 2020 року в Україні було реалізовано послуг на 238,3 млрд грн, що на 5,5% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У IІІ кварталі 2020 року обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг споживачам, становив 238,3 млрд грн, або 94,5% від обсягу відповідного кварталу минулого року. При цьому, послуги, реалізовані населенню, становили 19,3% від загального обсягу реалізованих послуг (у ІІI кварталі 2019 року − 22,8%).

Найбільше за липень-вересень 2020 року було реалізовано послуг у сфері складського господарства та допоміжної діяльності у сфері транспорту— на 46,77 млрд грн. На другому місці за цим показником — сфера наземного і трубопровідного транспорту (45,49 млрд грн), на третьому — надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (22,35 млрд грн).

Лідером за обсягом наданих послуг за ІІІ квартал 2020 року було місто Київ (94,75 млрд грн). Серед регіонів України перше місце за цим показником посіла Одеська (17,49 млрд грн), друге — Дніпропетровська (15,67 млрд грн), третє — Львівська (9,70 млрд грн) області.

Найменший обсяг послуг у липні-вересні 2020 року було реалізовано у Луганській (на 630,5 млн грн), Чернівецькій (на 803,5 млн грн) та Рівненській (1268,2 млн грн) областях.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, у IІІ кварталі 2019 року обсяг реалізованих послуг становив 237,0 млрд грн, на 6,2% більше, ніж за відповідний квартал 2018 року.