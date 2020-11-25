Українські дипломати прогнозують 20-відсоткове зростання експорту до Республіки Корея

Посольство України в Республіці Корея прогнозує цьогоріч зростання українського експорту до цієї країни на 20 відсотків і вирівнювання негативного сальдо в торгівлі, яке наразі становить 15 млн доларів США.

Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МЗС, про це йшлося на онлайн-семінарі для для українського бізнесу «Перспективи українського експорту до Південної Кореї у світлі змін споживацького ринку під впливом COVID-19».

Зазначається, що, як свідчать останні тенденції розвитку українсько-корейської торгівлі, товарообіг між країнами щорічно зростає. Наразі найбільш динамічним товаром є українське зерно: його частка в українському експорті щорічно збільшується як у відсотках (з 53,6% до 85,9% за останні 3 роки), так і в грошах (з 176 до 280 млн доларів США за останні 3 роки).

«За прогнозом посольства України в Республіці Корея, за результатами 2020 року Україна вирівняє сальдо у торгівлі з цією країною, а експорт, попри COVID-19, зросте на 20%", - йдеться у повідомленні.

Як зазначив посол України в Республіці Корея Олександр Горін, корейський ринок харчових продуктів є надзвичайно конкурентним, проте перспективним для українських виробників. Зокрема, цікавим є ринок різноманітних соусів, адже корейці традиційно вживають їх у великій кількості на додачу до рису.

Згідно з даними Держстату, експорт з України до Республіки Корея за дев'ять місяців поточного року становив 3 27 млн дол. США, імпорт в Україну - 342 млн дол. США.