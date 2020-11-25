Кабмін схвалив угоду з ЄІБ про €200 мільйонів позики

Кабінет міністрів України на засіданні 25 листопада схвалив розпорядження «Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) для реалізації проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ» у розмірі 200 млн євро.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Зазначається, що уряд також ухвалив розпорядження Президента «Про делегацію України для участі у переговорах з ЄІБ щодо укладення Фінансової угоди «Міський громадський транспорт України ІІ».

«Щойно уряд остаточно дав «зелене світло» продовженню нашого спільного з ЄІБ проєкту з оновлення громадського транспорту у різних українських містах і уповноважив мене підписати відповідну фінансову угоду з банком від української сторони», - розповів Криклій.

Він також нагадав про успішні приклади співробітництва з ЄІБ у сфері громадського транспорту. Завдяки цьому співробітництву наразі оновлюються парки громадського транспорту більш ніж у 10 українських містах. Серед них Київ, Харків, Львів, Одеса, Тернопіль і Миколаїв.

У свою чергу, «Міський громадський транспорт ІІ», зазначив міністр, передбачатиме закупівлю виключно електричного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, електробусів, вагонів метро, а також будівництво та оновлення трамвайних і тролейбусних ліній, заміну тягових підстанцій.

Він також додав, що вже попередньо визначено 18 міст-учасників проєкту «Міський громадський транспорт України ІІ». Це – Сєвєродонецьк, Вінниця, Ужгород, Черкаси, Кременчук, Біла Церква, Мелітополь, Кам’янське, Хмельницький, Тернопіль, Кривий Ріг, Дніпро, Луцьк, Запоріжжя, Львів, Полтава, Одеса та Чернівці. Їх остаточний перелік буде сформовано після ратифікації фінансової угоди з банком.

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Як повідомлялося, в рамках проєкту «Міський громадський транспорт в Україні І» розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 року схвалено залучення позики від Європейського інвестиційного банку в обсязі 200 млн євро. До проєкту були долучені 11 міст України: Київ, Харків, Луцьк, Одеса, Львів, Запоріжжя, Суми, Івано-Франківськ, Миколаїв, Тернопіль, Чернігів.