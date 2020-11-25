Україна ще на рік продовжила дію мит на імпорт товарів із РФ

Уряд на засіданні у середу вніс зміни до постанови від 30 грудня 2015 року №1146, якими подовжив термін дії митних ставок на імпорт деяких товарів виробництва Російської Федерації до 31 грудня 2021 року.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проєктом постанови пропонується продовжити до 31 грудня 2021 року застосування пільгових ставок ввізного мита встановлених Митним тарифом України (підняття до рівня ставок режиму найбільшого сприяння СОТ) щодо імпорту товарів, країною походження яких є Російська Федерація», - йдеться у пояснювальній записці до постанови.

Зазначається, що, згідно з указом президента РФ від 16 грудня 2015 року №628, підтвердженим рішенням Держдуми, РФ із 1 січня 2016 року в односторонньому порядку припинила дію Договору про зону вільної торгівлі в рамках СНД стосовно України. У цьому зв'язку до товарів українського походження застосовується ввізне мито у розмірі ставок Єдиного митного тарифу ЄАЕС. Також, з боку РФ застосовуються інші торговельні заборони та обмеження. У відповідь на які, згідно з постановою Кабміну від 30 грудня 2015 року №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України товарів що походять з РФ», було введено заборону на ввезення на митну територію України окремих товарів.

Оскільки постанова №1146 «Про ставки ввізного мита стосовно товарів, що походять з Російської Федерації» (зі змінами) втрачає чинність 1 січня 2021 року, а РФ продовжує застосовувати торговельні обмеження щодо України, дію цієї постанови продовжено до 31 грудня 2021 року.

Наголошується, що реалізація постанови сприятиме, зокрема, протидії торговельній агресії з боку РФ; розвитку ринкового середовища та регіонів за рахунок розвитку власних підприємств та випуску конкурентоспроможної продукції; переорієнтації імпорту з РФ на ринки інших країн.

Як повідомлялось, термін дії постанови Кабміну №1147 від 30 грудня 2015 року про заборону ввезення в Україну товарів з РФ спливає 1 січня 2021 року.