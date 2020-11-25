Ощадбанк видав доступних кредитів на 1,2 мільярда

Ощадбанк від моменту старту державної програми доступних кредитів видав підприємцям 846 кредитів на загальну суму 1,23 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в пресрелізі банку, що є в розпорядженні агентства.

«З початку дії державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» Ощадбанк видав 846 кредитів представникам мікро-, малого та середнього бізнесу на суму 1225 млн грн", - ідеться в повідомленні.

В Ощадбанку зазначають, що більшість таких кредитів інвестиційні і спрямовані на модернізацію та розширення бізнесу. Найбільше профінансовано сільськогосподарські та фермерські підприємства, а також підприємства переробної промисловості, будівництва та торгівлі.

У банку нагадали, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» дає можливість отримати: інвестиційний кредит на розвиток бізнесу під 5, 7 або 9%, кредит на поповнення оборотного капіталу під 3% та рефінансування поточної заборгованості під 0%.

Для клієнтів сегмента «середній бізнес», що не можуть отримати кредит на умовах програми через визначені критерії обсягу виручки, видів діяльності тощо, Ощадбанк суттєво знизив ставки за основними кредитними програмами. Такі бізнес-клієнти мають можливість поповнити оборотний капітал, придбати транспорт або обладнання за рахунок кредитних коштів за ставкою від 12,25% річних у гривні.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижується на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше як до 5% річних.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше сума обмежувалася 50 млн грн. Також уряд збільшив максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

За даними Мінфіу, від моменту старту програми по другу декаду листопада включно уповноважені банки вже видали 5 594 позики на загальну суму 13,134 млрд грн. Участь у програмі кредитування нині беруть 19 банків.