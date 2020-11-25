Енергоатом приєднався до Європейського альянсу з чистого водню

ДП «НАЕК «Енергоатом» увійшло до Європейського альянсу з чистого водню (European Clean Hydrogen Alliance), створеного влітку цього року Єврокомісією.

Компанія отримала офіційне повідомлення про її включення до Альянсу та запрошення взяти участь в Європейському форумі з водню, який відбудеться 26-27 листопада 2020 року, повідомили Укрінформу у пресслужбі НАЕК.

Очільник Енергоатома Петро Котін зазначив, що приєднання до Європейського альянсу з чистого водню стало логічним продовженням курсу компанії на впровадження нових перспективних проєктів у сфері використання водню.

«Наша мета – ефективне використання потужностей українських атомних електростанцій, а в глобальному сенсі - укорінення «зелених» технологій в енергетиці для протидії кліматичним змінам. Енергоатом має беззаперечний потенціал, щоб стати одним з лідерів водневої енергетики не лише в Україні, але й у Європі, забезпечуючи вуглецево-нейтральне виробництво водню на атомних електростанціях», - наголосив керівник НАЕК «Енергоатом».

Він підкреслив, що широкомасштабне застосування водню матиме сенс виключно у випадку, якщо цей енергоносій вироблятиметься екологічно чистою генерацією, якою очевидно є атомна енергетика.

Членство в альянсі надасть НАЕК «Енергоатом» можливість отримувати актуальну інформацію про розвиток водневої енергетики у країнах ЄС та брати участь у заходах, спрямованих на впровадження новітніх водневих технологій.

До Європейського альянсу з чистого водню вже приєднались провідні енергетичні та промислові компанії Європи, серед яких Electricité de France (EDF), E.ON SE, BMW Group, General Electric, AREVA H2Gen, Airbus SAS, Alstom, BASF SE, Bosch Group та багато інших.

Як повідомлялося, 4 вересня 2020 року ДП «НАЕК «Енергоатом» уклав меморандум про взаєморозуміння та співпрацю із НАК «Нафтогаз України». У цьому документі обидві компанії домовилися про спільну проєктну діяльність задля забезпечення переходу України до кліматично нейтральної циркулярної водневої економіки до 2050 року.

8 липня 2020 року Єврокомісія опублікувала «Водневу стратегію для кліматично нейтральної Європи» і створила Європейський альянс з чистого водню, до складу якого увійшли національні енергетичні й транснаціональні компанії, науково-дослідницькі установи, Європейський інвестиційний банк тощо. Завдання альянсу полягає у залученні інвестицій та забезпеченні попиту на водень як на джерело енергії - шляхом реалізації проєктів з декарбонізації енергоємних галузей промисловості (сталеливарна, хімічна та ін.). Сукупні інвестиції у відновлюваний водень в ЄС можуть скласти 470 млрд євро до 2050 року. Членство в альянсі є безкоштовним.