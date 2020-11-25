Комітет Ради підтримав пропозиції Президента до Закону «Про електронні комунікації»

Комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації підтримав пропозиції Президента до Закону "Про електронні комунікації".

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Укрінформ.

"Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді підтримати Пропозиції Президента України та направити Закон України «Про електронні комунікації» (№ 3014) на доопрацювання в Комітет з питань цифрової трансформації", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Закон "Про електронні комунікації" (№3014), був ухвалений Верховною Радою 30 вересня 2020 року. 29 жовтня 2020 року Президент повернув цей закон до Верховної Ради та запропонував доопрацювати з метою приведення його положень відповідно до Конституції, усунення існуючих прогалин та недоліків.

"У Пропозиціях Президента зазначається, що, згідно з Основним Законом, регулювання ряду питань може визначатися виключно на рівні законів, а не законодавства, як пропонується у законі. Зокрема, це питання: про обсяги та порядок доступу до інформації, розміщеної на електронній регуляторній платформі; доступу до земельних ділянок та інфраструктури для розгортання (створення) та експлуатації електронних комунікаційних мереж; цивільно-правової відповідальності суб’єктів господарювання за порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр", - зазначається у повідомленні.

Крім того, з огляду на поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України, Президент вбачає за необхідне збереження існуючого в Законі "Про телекомунікації" підходу до визначення структури власності юридичних осіб – операторів телекомунікацій, які здійснюють діяльність з надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації багатоканальних цифрових мереж ефірного теле- та радіомовлення із загальнонаціональним покриттям.

У положеннях закону, що регулюють доступ до інформації про споживача та про електронні комунікаційні послуги, отримані кінцевим користувачем, пропонується врахувати ситуації, що вимагають екстрених дій державних органів у разі загроз національній безпеці, економічному добробуту та правам людини.

Президент також вважає за необхідне, керуючись принципом юридичної визначеності, прописати у законі вимоги до виконавчого документа, прийнятого регуляторним органом у разі виникнення спору.

У Пропозиціях містяться ще низка змістовних та технічних зауважень до поданого на підпис Президенту закону.