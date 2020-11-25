Україна за 10 місяців збільшила транспортування нафти на 4,9%

Обсяг протранспортованої нафти за десять місяців 2020 року становить 13,2 млн тонн, що на 4,9% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба АТ "Укртранснафта".

"Обсяг транспортування нафти для НПЗ України у січні-жовтні 2020 р. становить 2,2 млн тонн (на 9,8% більше, ніж за цей період у 2019 р.), а транзит – 11,1 млн тонн (на 4% більше порівняно з аналогічним періодом 2019 р.)", - розповіли у компанії.

В Укртранснафті також навели результати роботи за минулий місяць. Так, у жовтні 2020 року загальний обсяг транспортування нафти зменшився порівняно із жовтнем минулого року на 3,5% — до 1,4 млн тонн.

Зокрема, на 7,3% скоротився транзит нафти трубопровідним транспортом через територію України – до 1,2 млн тонн. Однак зріс обсяг транспортування нафти на НПЗ України на 19% – до 250,8 тис. тонн нафти. З них компанія протранспортувала на НПЗ 113,3 тис. тонн української нафти та 137,5 тис. тонн – азербайджанської (Azeri).

Як повідомляв Укрінформ, Укртранснафта у 2019 році транспортувала 15,509 млн тонн нафти, що на рівні показників 2018 року.