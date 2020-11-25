САП направила до суду справу щодо екскерівників двох держпідприємств

Спеціалізована антикорупційна прокуратура направила до суду справу стосовно екскерівників держпідприємств «Держінформ'юст» та «Інформаційні судові системи».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

Зазначається, що наприкінці 2013-го - початку 2014 років один з керівників ДП "Держінформ’юст" для заволодіння коштами державного підприємства при закупівлі програмного забезпечення Trueconfserver, що надавало можливість одночасного користування ним визначеній кількості користувачів, забезпечив укладення та виконання договору про це із підконтрольним йому ж підприємством спочатку за завищеною ціною, а згодом і взагалі не маючи на меті виконати один з таких договорів, що завдало збитків ДП "Держінформ’юст" на суму майже 6,5 млн грн.

Крім того, колишній керівник ДП "ІСС" обвинувачується в заволодінні протягом 2014-2015 років, за попередньою змовою з ексдиректором ДП "Держінфом’юст", через пов’язані з останнім юридичні особи грошовими коштами при створенні програмного забезпечення для ведення державних реєстрів, які перебували у віданні ДП "ІСС", що завдало збитків на понад 1 млн грн.

Досудове розслідування у цій справі проводили слідчі Генпрокуратури, а потім детективи НАБУ. Наразі обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.