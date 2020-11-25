Обсяг доступних кредитів за третій квартал збільшився майже в 10 разів

Обсяг наданих позик за програмою «Доступні кредити 5-7-9» за липень-вересень 2020 року збільшився майже в 10 разів, а кількість підписаних договорів зросла в 4 рази.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки у Фейсбук.

За ІІІ квартал 2020 року обсяг наданих кредитів за програмою «Доступні кредити 5-7-9» збільшився майже в 10 разів - з 1 млрд грн (станом на 1.07) до 9,9 млрд грн (станом на 1.10). Натомість кількість підписаних договорів зросла в 4 рази із 1 033 до 4 127 за аналогічний період.

“З кожним днем кількість підприємців, які підписують угоди за “5-7-9”, стає більшою. Це свідчить про те, що навіть в умовах світової економічної невизначеності та логічного спаду у плануванні кредитних зобов'язань, попит на програму залишається”, - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Станом на сьогодні, розподіл за напрямками кредитування виглядає наступним чином: Інвестиційні кредити під 5-7-9% – 2552 (44%), це профінансовані нові проекти з придбання або модернізації різноманітної техніки та обладнання, нежитлової нерухомості, будівництва чи ремонту приміщень, де здійснюється бізнес. За цим напрямок також фінансується розвиток франчайзингових проектів з можливістю профінансувати оборотний капітал до 25% в межах інвестиційного проекту.

Кредити на рефінансування під 0% – 2259 (39%), це рефінансовані кредити, які були раніше видані у різних банках. До 31 березня 2021 такі кредити будуть коштувати 0%, а зекономлена ліквідність дозволить зберегти бізнес та працівників.

Кредити на поповнення оборотного капіталу під 3% – 787 (14%), короткострокові кредити на поточні потреби бізнесу (оренда, закупівля сировини, зарплатня, обслуговування техніки та обладнання тощо). Інші види кредитів за програмою – 3%.

“Розподіл напрямів кредитування є достатньо рівномірним. Попити на рефінансування з огляду на зрозумілі всім тренди, спричинені пандемією, виглядають очікуваними та логічними, адже видача нових кредитів наразі обмежена”, - зазначив Петрашко.

Зазначається, що й частка компаній, які планували брати банківські кредити, зменшується, що є зрозумілим у світлі ситуації з пандемією та карантином та не дає можливості передбачити стабільність ведення бізнесу.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.