Перевірки небанківських фінустанов: НБУ пропонує оновлений проєкт Положення

Національний банк пропонує для громадського обговорення доопрацьований проєкт Положення про інспекційні перевірки небанківських фінустанов.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України із 24 листопада 2020 року розпочинає громадське обговорення доопрацьованого проєкту Положення для удосконалення порядку проведення перевірок учасників ринків. Національний банк урахував необхідність оптимізації внутрішніх процесів у межах здійснення нагляду за ринками небанківських фінансових послуг. Обговорення триватиме один місяць.

Цим Положенням Національний банк має намір урегулювати такі питання як: види інспекційних перевірок, порядок організації та проведення інспекційних перевірок, склад інспекційної групи, права та обов’язки членів інспекційної групи, права та обов’язки керівників і працівників об’єкта перевірки, тощо.

«Ухвалення запропонованого Положення дасть змогу: врегулювати порядок проведення інспекційних перевірок, забезпечити прозорість цього процесу, дати можливість учасникам реалізувати право на ознайомлення з результатами інспекційної перевірки та надання відповідних пояснень або заперечень (за потреби)», - йдеться в повідомленні.

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Це Положення має скасувати чинні розпорядження Нацкомфінпослуг від 21 січня 2019 року № 102 «Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг” та розпорядження від 31 жовтня 2019 року № 2181 «Про затвердження Змін до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються».

Перша редакція цього документа була оприлюднена 15 липня 2020 року. Проєкт був доопрацьований для удосконалення порядку проведення перевірок учасників ринків.