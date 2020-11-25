Нафта дорожчає, незважаючи на збільшення запасів у США

Ціни на нафту продовжують зростати в середу, 25 листопада, після досягнення максимальних позначок з початку березня за підсумками попередніх торгів, незважаючи на дані про зростання запасів у США, що перевершили прогнози .

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $48,25 за барель, що на $0,39 (0,81%) вище за ціну на час закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX росла на $0,29 (0,65%) - до $45,20 за барель. Попередні торги завершилися на рівні $47,86 і $44,91 відповідно.

У листопаді нафта подорожчала приблизно на 25% на тлі позитивних результатів щодо трьох вакцин від COVID-19. Крім того, запуск формального процесу переходу управлінських функцій до обраного президента США Джо Байдена викликав цінове ралі на фінансових ринках: індекс S&P 500 закрився на рекордно високому рівні, а промисловий індекс Dow Jones вперше перевищив 30 000 пунктів.

«Більш широкий ринок знаходиться в режимі зниження ризику, оскільки тепер у нас є три ефективні вакцини, які можуть боротися з вірусом», - сказав Кевін Соломон із StoneX.

Однак масова вакцинація навряд чи розпочнеться протягом найближчих декількох місяців, а значить, карантинні заходи та обмеження на поїздки збережуться і в наступному році.

ОПЕК+ на засіданні наступного тижня, як очікується, прийме рішення про продовження поточних умов угоди про скорочення видобутку на перший квартал 2021 року через слабкий попит.

Американський інститут нафти (API) повідомив у вівторок, що запаси нафти в США зросли на 3,8 мільйона барелів за тиждень, що завершився 20 листопада, до приблизно 490 млн бар. Запаси бензину збільшилися на 1,3 млн барелів, дистилятів - скоротилися на 1,8 млн бар.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 48,09 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 47,75 долара за барель, що на 3 центи нижче за рівень на час закриття торгів ($47,78).