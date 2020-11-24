На Чернігівщині на кордоні з Росією в черзі на пропуск стоять 165 вантажівок

Перед міжнародними пунктами пропуску «Сеньківка» на Чернігівщині та суміжним російським «Нові Юркович»і досі зберігається черга зі 165 фур, які прямують з України до Російської Федерації.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальниця пресслужби Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.

«На сьогодні перед пунктами пропуску "Сеньківка" та "Нові Юрковичі" стоять 165 вантажівок. З українського боку за добу оформляється 150 фур, тож черга рухається», - сказала вона.

Шеховцова зауважила, що збільшення черг на кордоні, найімовірніше, пов’язане зі зростанням обсягів вантажних перевезень наприкінці року. І така ситуація спостерігається як на західному кордоні України, так і на північному.

«Це загальна тенденція для кінця року», - сказала речниця.

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Як повідомляло агентство, 23 листопада на російсько-українському кордоні в Чернігівській області, перед пунктами пропуску "Сеньківка" та "Нові Юрковичі", утворилася черга з більш ніж 200 фур. Митники пояснювали це обмеженням швидкості транспортного потоку на в’їзд у російський пункт пропуску "Нові Юрковичі". Причину не зазначали.