На Чернігівщині на кордоні з Росією в черзі на пропуск стоять 165 вантажівок
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила начальниця пресслужби Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова.
«На сьогодні перед пунктами пропуску "Сеньківка" та "Нові Юрковичі" стоять 165 вантажівок. З українського боку за добу оформляється 150 фур, тож черга рухається», - сказала вона.
Шеховцова зауважила, що збільшення черг на кордоні, найімовірніше, пов’язане зі зростанням обсягів вантажних перевезень наприкінці року. І така ситуація спостерігається як на західному кордоні України, так і на північному.
«Це загальна тенденція для кінця року», - сказала речниця.
Як повідомляло агентство, 23 листопада на російсько-українському кордоні в Чернігівській області, перед пунктами пропуску "Сеньківка" та "Нові Юрковичі", утворилася черга з більш ніж 200 фур. Митники пояснювали це обмеженням швидкості транспортного потоку на в’їзд у російський пункт пропуску "Нові Юрковичі". Причину не зазначали.