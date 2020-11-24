Штраф у розстрочку: Харківське КБ заплатить за зірваний контракт Міноборони

Державне підприємство «Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені О.О. Морозова» ( «ХКБМ») заплатить 6-мільйонний штраф за зірваний контракт Міноборони у розстрочку.

Цю інформацію підтвердив кореспонденту Укрінформу директор підприємства Яков Мормило.

За його словами, рішення прийняв Господарський суд міста Києва за зверненням конструкторського бюро. Йдеться про договір 2018 року, за яким КБ мало зробити загалом 15 бронемашин.

«Штраф було присуджено в 2019 році. Але грошей підприємство не має. І доводиться той штраф «вирулювати». Тому попрохали про розстрочку. Нам дали її на рік», - сказав Мормило.

«ХКБМ» з листопада по грудень 2020 року мусить заплатити частину боргу двома платежами по 500 тис. грн і ще і п'ятьма платежами по 1 млн грн - з січня по травень 2021 року. Загалом 6 267 991,91 грн: 6 млн грн – власне штрафних санкцій, 267 991,91 грн – судовий збір на користь Генпрокуратури.

Раніше виконання рішення Господарського суду міста Києва було вже двічі відстрочено.

У третьому рішенні про відстрочку, що опубліковане в Єдиному державному реєстру судових рішень, ідеться про скрутне фінансове становище на підприємстві.

«Підприємство боржника знаходиться у вкрай скрутному становищі. Станом на 19 жовтня 2020 року залишок коштів на його рахунках склав 3 900 000 гривень, розмір зобов'язань по виплаті заробітної плати 10 700 000 гривен, податків до бюджету - 16 000 000 гривень. Примусове рішення може покласти на нього додатковий фінансовий тягар, що може негативно вплинути на можливість здійснення ним виробничої діяльності, спрямованої на підвищення обороноздатності держави», - йдеться у тексті.

Директор КБ ім. Морозова підтверджує, що підприємство застрягло в боргових зобов’язаннях. «Маємо штрафу по (контракту) Нацгвардії – 10 млн, податкова – 21, цих 6 млн у розстрочку. А заплатили вже стільки! А ще борги постачальникам…Ситуація не райдужна», - сказав Яков Мормило.

Загальну суму боргів керівник відмовився назвати.

Як повідомлялося, в 2019 році Укроборонпром заявляв, що Міноборони прийняло рішення, що можуть стати причиною знищення ДП «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова», зокрема забракувало європейську бронесталь, припинило фінансувати розробку бронетехніки і намагається стягнути з КБ штраф у розмірі 82,3 млн гривень. У відповідь міністерство заявило, що «звинувачення є абсолютно безпідставними, а факти, поширені низкою інформаційних агенцій та Інтернет-видань, не мають достовірного підтвердження», наголошувалося, що харківським підприємством «в більшості були зірвані терміни постачання продукції, що призводило до сплати штрафних санкцій».

«Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова» — розробник бронетанкової техніки, за радянських часів підприємство відігравало ключову роль у створенні броньованих гусеничних машин. Наразі бюро спеціалізується на розробці важких гусеничних машин (танки, важкі БМП, інженерні та ремонтно-евакуаційні машини); розробці колісних машин 4х4, 6х6, 8х8, багатоцільових шасі 10х10; розробці і виготовлення комплексних та тактичних тренажерів на динамічних платформах для будь-яких видів бронетехніки, дистанційно керованих бойових модулів з озброєнням калібру від 7.62 мм до 30 мм; серійному виготовленні бронетранспортерів БТР-4Е та машин на його базі.