Підготовчий етап добудови енергоблоків ХАЕС практично завершили - Енергоатом

Підготовчий етап з добудови енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електростанції завершено.

Про це т.в.о. президента НАЕК «Енергоатом» Петро Котін повідомив на робочій нараді, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу компанії.

«Очікуємо, що до кінця листопада Міністерство екології затвердить звіт з оцінки впливу на довкілля будівництва енергоблоків № 3,4 Хмельницької АЕС. Сподіваюсь, що після цього проєкт Закону України «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків №3,4 ХАЕС» буде швидко опрацьований Кабміном та спрямований до Верховної Ради, яка прийме його до кінця року», - заявив Котін, коментуючи законодавчі аспекти добудови енергоблоків.

Він також поінформував учасників наради про заходи, вжиті на виконання Указу Президента «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики». Зокрема, було виконано оцінку технічного стану підйомних кранів, необхідних для забезпечення будівельних і монтажних робіт, при цьому стан майбутнього будівельного майданчика енергоблоків № 3, 4 ХАЕС визнано задовільним та придатним для облаштування виробничих і монтажних зон всіх етапів будівництва.

Підготовчий етап добудови енергоблоків ХАЕС практично завершили

Говорячи про стан недобудованих енергоблоків, очільник Енергоатома зауважив, що, незважаючи на необхідність заміни окремих металоконструкцій, останні дослідження довели, що стан основних залізобетонних конструкцій будівель енергоблоків №3 та №4, цілком відповідає проєктним вимогам.

Він також відзначив прогрес з підготовки майданчиків третього та четвертого енергоблоків до відновлення будівельних робіт, який відбувся за останні місяці.

Котін наголосив, що від добудови енергоблоків №3 та №4 ХАЕС залежить успішне майбутнє усієї галузі.

Своєю чергою віцепрезидент НАЕК "Енергоатом" Герман Галущенко заявив, що компанія розглядає будівництво цих енергоблоків як глобальний проєкт із залученням десятків провідних підприємств України. "Цей проєкт створить робочі місця для десятків тисяч українців, адже необхідно максимально локалізувати виробництво обладнання для добудови блоків на вітчизняних підприємствах, використовуючи науково-технічний потенціал, якій в нас зберігся", - підкреслив він, додавши, що компанія докладатиме усіх зусиль, аби тендерні процедури із закупівлі обладнання та послуг, а також конкурси з відбору підрядних організацій відбувались максимально прозоро.

Водночас гендиректор ХАЕС Андрій Козюра повідомив, що електростанція повністю готова до того, щоб розпочати роботи на третьому енергоблоці. За його словами, вже змонтовано тимчасову схему живлення електроенергією будівельних майданчиків, також на енергоблоці №3 встановлене тимчасове освітлення.

Як повідомлялося, указом Президента «Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики» від 22 вересня 2020 року Кабінету Міністрів доручено у двомісячний термін внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 ХАЕС.

Енергоблок №3 ХАЕС почали будувати у вересні 1985 року, №4 – у червні 1986-го. Обидва блоки запроєктовані на поточну потужність 1000 МВт, з реакторною установкою ВВЕР-1000/В-320. Попри будівельну готовність 3-го блока на 75% (змонтовано близько 85 одиниць устаткування) та 4-го – на 28%, у 1990 році через мораторій на будівництво нових АЕС проєкт призупинили.