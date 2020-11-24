Міненерго готує концепцію реформування вугільної галузі

Міністерство енергетики фіналізує концепцію реформування вугільної галузі для подання проєкту на затвердження уряду.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми підходимо до фіналу подання концепції реформування вугільної галузі до затвердження на Кабмін. Це один з ключових моментів для руху до декарбонізації", - сказала перший заступник міністра енергетики Ольга Буславець.

Як повідомлялося, Міненерго вже завершило підготовку проєкту Концепції реформування вугільної галузі, яка має на меті, зокрема, оптимізацію видатків держбюджету. Концепція передбачає розподіл шахт на три групи. Перша група – шахти, що підлягають інтеграції з ПАТ «Центренерго» і є його ресурсною базою. Друга – шахти подвійного призначення, збут яких не обмежується виключно тепловими генераціями. Третя група шахт – такі, що будуть пропонуватися до приватизації не лише як вугледобувні підприємства, а й як цілісні майнові комплекси, які можна використовувати для іншої господарської діяльності.

У рамках підготовки Концепції Міненерго вивчає досвід Німеччини з трансформації вугільних мономіст на сучасні інноваційні центри.

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Міненерго спільно з міжнародними партнерами планує запуск пілотних проєктів трансформації шахт. Зараз розглядаються такі варіанти: шахта «Великомостівська», яка розташована на заході країни, в місті Червоноград, та потенційно може стати потужним туристичним кластером, а також шахта «5/6» в місті Мирноград Донецької області, що має потенціал технологічного кластеру.