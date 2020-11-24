Виручка від експорту волоського горіха знизилася на 19% - експерти

За січень-вересень 2020 року виручка від експорту волоського горіха знизилася на 19% порівняно з аналогічним періодом минулого року, до 60,9 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомили аналітики платформи Еast-fruit.

Повідомляється, що попит на волоські горіхи знизився в умовах пандемії коронавірусу. Крім зниження обсягів експорту, відбулися зміни і в географічній структурі зовнішніх поставок. Поставки волоського горіха до Туреччини за 9 місяців 2020 року впали на 60%. Істотно знизилися поставки в Білорусь, Грецію, Румунію, Ліван, ОАЕ і Грузію.

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При цьому, за інформацією аналітиків Еast-fruit, різко наростили закупівлю волоських горіхів з України Нідерланди (в 2 рази), Німеччина (90%) та Австрія (80%). Набагато більше українських волоських горіхів стали закуповувати також Польща, Угорщина, Італія, Велика Британія і Казахстан.