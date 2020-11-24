Зернові та зернобобові зібрали з 96% засіяних площ – Мінекономіки
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Загалом на вказану дату вже зібрано 79,2 млн тонн основних культур з площі 23,5 млн га. Зазначається, що аграрії вже завершили збирання таких культур, як пшениця, ячмінь, горох, просо, гречка, соняшник та ріпак. Продовжується збирання кукурудзи, якої вже зібрано 25,2 млн тонн з площі 4,8 млн га (89% до прогнозу) та сої, її зібрали 2,7 млн тонн з площі 1,3 млн га (98%). Також накопано майже 8,3 млн тонн цукрових буряків з площі 196 тис. га (91% до прогнозу).
Щодо проведення осінньої посівної кампанії, то станом на 23 листопада 2020 року українські сільгоспвиробники засіяли основними озимими культурами майже 7,9 млн га, що становить 96% до прогнозу.