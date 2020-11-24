Виробництво проса зросло завдяки збільшенню посівних площ - експерт

Виробництво проса у 2020 році зросло майже на 44,7% проти 2019 року, хоча посівні площі під цією культурою були збільшені на 64,1%.

Як передає Укрінформ, так прокоментували дані Державної служби статистики щодо збору урожаю станом на 1 листопада в Інституті аграрної економіки (ІАЕ).

Зазначається, що урожайність проса у 2020 році становила 16,8 ц/га, що на 12% нижче, ніж у минулому році. Тому зростання валового збору цієї культури 44,7% проти 2019 року обумовлено лише збільшенням посівних площ під нею на 64,1%.

Також за рахунок розширення посівних площ на 12,8% зросло в цьому році виробництво гречки, тоді як урожайність цієї культури зменшилась проти минулого року на 5,9 %, до 12,7 ц/га.

Крім проса та гречки, за інформацією ІАЕ, у 2020 році зросло також виробництво жита (на 34,1%), вівса (на 21,1%), овочів закритого ґрунту (на 4,9%), картоплі (на 3,0%), ярого ріпаку (на 1,0%). По цих культурах приріст досягнуто як за рахунок збільшення площ, так і урожайності.

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Загалом виробництво рослинницької продукції у січні-жовтні 2020 року зменшилось проти відповідного періоду минулого року на 16,9%, тоді як за цей же період 2019 року був досягнутий приріст на 3,7%. Найбільше падіння виробництва поки що спостерігається серед зернових і зернобобових культур (на 22,4%), соняшнику (на 14,6%), сої (майже на третину).