У Мінекономіки поінформували, де аграріям допоможуть у питаннях оподаткування

У разі призупинення реєстрації податкових накладних або інших питань, в тому числі, пов’язаних з нарахуванням ПДВ при втраті врожаю, аграрії можуть звертатися до відповідних робочих груп з вирішення податкових питань, які створено при облдержадміністраціях.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький під час наради за участю представників Державної податкової служби, Торгово-промислової палати, обласних держадміністрацій та профільних асоціацій, повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК, передає Укрінформ.

З 15 жовтня такі робочі групи запрацювали в усіх регіонах країни для надання консультативної підтримки фермерам.

"Вже більше місяця як ми запустили цей процес, який, в першу чергу, спрямований на підвищення обізнаності аграріїв у питаннях оподаткування. В тих регіонах, де були звернення, робочі групи ефективно працюють – по всіх заявках питання або було вирішено, або дане чітке обґрунтування щодо проблематики на стороні заявника", - зазначив Висоцький.

Він закликав аграріїв звертатися за консультаціями до профільних робочих груп.

Під час наради обговорювалися питання, з якими звертаються платники податків, до робочих груп. Найчастіше необхідна допомога в процедурі оформлення документів при реєстрації податкових накладних, зокрема, щодо наявності підтверджуючих документів про земельні ділянки у користуванні.

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1 грудня за організації Торгово-промислової палати за підтримки Мінекономіки та Мінфіну відбудеться онлайн конференція, на якій будуть розглянуті питання блокування податкових накладних. Також буде надано пояснення до таблиці платника податків, якими фермери зможуть скористатися та у подальшому надавати якісний пакет документів.