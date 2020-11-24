Євроконтроль затвердив приєднання України до системи маршрутних зборів за аеронавігацію

Європейська організація з безпеки повітряної навігації (Євроконтроль) ухвалила остаточне рішення про приєднання України до спільної системи маршрутних зборів за аеронавігаційне обслуговування та встановив розміри таких зборів на 2021 рік.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Мінінфраструктури 24 листопада.

«Технічна інтеграція України до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю остаточно схвалена сьогодні в Брюсселі під час засідання Розширеного комітету Євроконтролю з питань маршрутних зборів (CRCO)», - йдеться у повідомленні.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій подякував команді Украероруху за наполегливу роботу в цьому напрямку: «Це рішення ще раз підкреслює, що наш єдиний вектор розвитку – євроінтеграція у всіх напрямках».

Також для України встановлено розмір маршрутних зборів за аеронавігаційне обслуговування на 2021 рік – у повітряному просторі над територією країни та окремо – в частині міжнародного повітряного простору над відкритим морем (Green Zone), де відповідальність за обслуговування повітряного руху делегована Україні міжнародним співтовариством.

«Сьогодні ми завершили тривалий шлях довжиною 16 років! Починаючи з 2004 року, відколи Україна стала членом Євроконтролю, було зроблено не одну спробу фіналізувати цей процес. Проте низка внутрішніх та зовнішніх, об’єктивних та суб’єктивних факторів стали тими перешкодами, в результаті яких ми залишалися єдиною країною з-поміж усіх 42 країн – членів Євроконтролю, яка функціонувала поза межами цієї системи», – заявив керівник Украероруху Андрій Ярмак, який взяв участь у засіданні CRCO у форматі відеоконференції.

Ярмак додав, що завершення важливого етапу євроінтеграційних процесів у галузі аеронавігації дає Україні вагому перевагу і дасть змогу впровадити європейську систему формування та справляння плати за аеронавігаційні послуги.

Таким чином, укотре підтверджено повну відповідність бази витрат та ставок плати за аеронавігаційні послуги Украероруху принципам Євроконтролю.

У Міністерстві інфраструктури зауважують, що серед переваг завершення технічної інтеграції для Украероруху – щорічний перерахунок ставок плати за аеронавігаційне обслуговування та встановлення актуальних ставок 1 січня кожного року з метою повного покриття витрат на забезпечення послуг. Затвердження двох окремих ставок маршрутних зборів – для повітряного простору над суверенною територією України та в міжнародному повітряному просторі над відкритим морем – дає нові потенційні можливості залучати додатковий транзитний трафік над Чорним морем. Цьому сприятиме встановлення окремої зони зі зменшеною ставкою разом із прийнятими позитивними рішеннями світових регуляторів з безпеки авіації EASA та FAA щодо перегляду заборонених зон для виконання польотів в українському повітряному просторі. Євроконтроль підтвердив технічну готовність до диференційного справляння плати за аеронавігаційне обслуговування вже з квітня-червня 2021 року.

Крім того, у Мінінфраструктури зауважують, що повна технічна інтеграція України до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю передбачає також підвищення ефективності прозорих та змістовних консультацій з авіакомпаніями щодо національної бази витрат та інвестиційних проєктів. Крім того, обробка виставлених Євроконтролем рахунків за аеронавігацію від імені України забезпечить майже 100% їх оплату авіакомпаніями. Водночас, перевагою техінтеграції для авіакомпаній стане виставлення та справляння плати за аеронавігаційне обслуговування за стандартними та зручними для користувачів процедурами.