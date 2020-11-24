Нафта дорожчає на тлі надій на вакцину і «перезавантаження» влади США

Ціни на нафту продовжують рости у вівторок, 24 листопада, на оптимізмі, що зріс, щодо попиту на енергоносії у зв'язку з успіхом одразу кількох фармацевтичних компаній у розробці вакцин від COVID-19, і початку процесу зміни президента США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $46,45 за барель, що на $0,39 (0,85%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $43,48 за барель, що на $0,42 (0,98%) вище рівня попередніх торгів. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $46,06 і ​​$43,06 відповідно.

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Ціна на Brent у ході сесії піднялася до позначки $46,56 - максимуму з початку березня, до того як Саудівська Аравія почала цінову війну з Росією, що призвело до обвалу котирувань нафти. Обидва бенчмарка в понеділок подешевшали приблизно на 2%, на минулому тижні подорожчавши приблизно на 5%.

Вакцина, розроблена Оксфордським університетом та фармацевтами AstraZeneca, в ході клінічних випробувань показала ефективність на рівні 90% і може бути використана вже в наступному місяці.

"Прогрес в розробці та поширенні вакцини знижує ризик повернення до нормальної ситуації на нафтових ринках", - сказав Стівен Иннес з Axi.

Управління з загальних питань адміністрації США повідомило обраному президенту Джо Байдену, що він може почати формальні процедури, пов'язані з передачею влади.

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Глава управління Емілі Мерфі сказала, що Байден отримає доступ до необхідних ресурсів для підготовки до вступу на посаду президента 20 січня. Крім того, Байден і обраний віце-президент Камала Гарріс братимуть участь у брифінгах з питань національної безпеки.

Тим часом Саудівська Аравія підтвердила, що повстанці-хусити в Ємені атакували її нафтовий об'єкт у північній провінції Джидда, що стало черговим нагадуванням про постійний ризик нестабільності в регіоні. В результаті теракту 23 листопада сталася пожежа в цистерні з нафтою в центрі розподілу палива, повідомило міністерство енергетики королівства.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 46,52 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 45,77 долара за барель, що на 27 центів нижче за рівень закриття торгів ($46,04).