Мінфін затвердив нормативну базу для атестації аудиторів

Міністерство фінансів затвердило нормативну базу для атестації та безперервного навчання аудиторів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

На вимогу статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» Міністерством фінансів затверджено низку нормативних актів в частині врегулювання питань атестації та безперервного професійного навчання аудиторів. Зокрема, порядок складання іспитів при атестації аудиторів, порядок зарахування теоретичних знань, порядок проходження стажування та порядок безперервного професійного навчання аудиторів.

Документами визначено: порядок організації, проведення та оформлення результатів теоретичних іспитів та кваліфікаційного іспиту, які складають кандидати в аудитори в процесі атестації на здобуття кваліфікації аудитора, а також порядок розподілу коштів, отриманих у вигляді плати за складання іспитів. Також визначено умови та обсяг зарахування кандидатам в аудитори теоретичних знань при здобутті ними кваліфікації аудитора, процедуру, обсяг, тривалість та організацію проходження стажування кандидатами в аудитори тощо.

Як повідомлялося, метою Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» є приведення норм національного законодавства у сфері аудиторської діяльності у відповідність до законодавства Євросоюзу. Нову систему регулювання аудиторської діяльності підтримано міжнародними організаціями, регуляторами та представниками професії, у тому числі, як таку, що відповідає виконанню зобов’язань, узятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, отримано позитивні висновки від Єврокомісії, Міжнародного форуму незалежних регуляторів аудиту (IFIAR), Ради фінансової звітності Великої Британії та Комісії аудиторського нагляду Федеративної Республіки Німеччина.