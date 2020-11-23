Україна піднялася на 20 позицій у міжнародному рейтингу якості доріг

У 2020 році Україна піднялася на 20 позицій і тепер посідає 126-те місце за показником якості доріг у рейтингу Індексу процвітання (The Legatum Prosperity Index).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) у Фейсбуці.

Зазначається, що зростання за цим критерієм також дозволило посилити позиції за більш загальними показниками: у рейтингу «Транспорт» Україна піднялась на 12 позицій (наразі посідає 73-тє місце); у рейтингу «Доступ до ринку та інфраструктура» Україна піднялася на 10 позицій (77-ме місце).

У цілому ж у рейтингу Індексу процвітання наразі Україна займає 92-у позицію, таким чином здобувши +4 позиції, у порівнянні з 2019 роком та +19 позицій, у порівнянні з 2018-им.

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The Legatum Prosperity Index (Індекс процвітання) – це інтегрований показник, який враховує економічне зростання країни, рівень освітньої системи, медицини, особистого добробуту та якості життя тощо. Його щорічно укладає освітній аналітичний центр Legatum Institute.

Як повідомляв Укрінформ, у 2020 році Укравтодор оновив та вводить в експлуатацію 3 900 км доріг державного значення. Відповідно до офіційних звітів відомства, у 2019 в експлуатацію було введено 847 км державних доріг, у 2018 – 1 412, а у 2017 – 1 407 км.