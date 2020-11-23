З початку сезону в Україні виробили майже 800 тисяч тонн цукру

Українські цукрові заводи з початку сезону 2020/2021 років (5 вересня) виготовили 796,2 тис. тонн цукру.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані НАЦУ "Укрцукор".

«Станом на 23 листопада виготовлено 796,2 тис. т цукру та перероблено 6,03 млн т цукрових буряків», - ідеться в повідомленні.

Нині в Україні працюють 30 цукрових заводів.

Як повідомляв Укрінформ, сезон цукроваріння 2020/2021 маркетингового року (МР) офіційно розпочався в Україні 5 вересня.

За травневим прогнозом Укрцукру, виробництво цукру в 2020/2021 маркетинговому році очікується на рівні 1,2 - 1,3 млн тонн, що на 15% менше, ніж попереднього року. Планувалося, що цьогоріч запрацюють 33 цукрових заводи, що на 2 більше, ніж торік (у 2019/2020 МР в Україні працював 31 цукровий завод).

За даними Мінекономіки, на 19 листопада в Україні накопано 8,1 млн тонн цукрових буряків із 190,7 тис. га (88% площ до прогнозу).