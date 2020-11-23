Уруський сказав, хто має забезпечити виконання оборонного замовлення

Державні замовники оборонного замовлення мають вжити невідкладні заходи, задля забезпечення безумовного виконання завдань державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 2020 рік.

Як передає Укрінформ, про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський, повідомляє Урядовий портал.

За словами Уруського стан виконання ДОЗ-2020 є незадовільним через затримки з укладанням контрактів, неповним авансуванням та несвоєчасним постачанням оплаченої продукції.

«Попри те, що на сьогодні ДОЗ ще належить до компетенції Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Мінстратегпром не може бути осторонь існуючих проблемних питань. Наразі є низка запитань щодо виконання оборонного замовлення до більшості державних оборонних замовників», - зазначають в пресслужбі відомства.

Як повідомляв Укріфнорм, 27 лютого Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО про оборонне замовлення на три рок

РНБО 18 лютого схвалила основні показники державного оборонного замовлення (ДОЗ) на 2020 та 2021, 2022 роки.

Згідно зі схваленим документом, у 2020 році на виконання ДОЗ передбачено фінансування у сумі 25,848 млрд грн, що на 16% більше, ніж у 2019 році. У виконанні ДОЗ братимуть участь 14 державних замовників.