НБУ застерігає від надання правоохоронцям доступу до реєстру банківських рахунків

У Національному банку вважають, що надання правоохоронним та контролюючим органам доступу до єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб нівелюватиме інститут таємниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ у Фейсбуці.

Національний банк пропонує профільному комітету Верховної Ради не підтримувати створення єдиного реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб та індивідуальних банківських сейфів, що передбачене законопроєктом №4135 “Про засади антикорупційної політики на 2020-2024 роки”. Верховна Рада 5 листопада ухвалила цей документ у першому читанні. Згідно з ним, доступ до реєстру планується надати правоохоронним та контролюючим органам.

Національний банк вважає, що пропонований законопроєктом спосіб отримання правоохоронними та контролюючими органами інформації, яка становить банківську таємницю, фактично означатиме нівелювання інституту такої таємниці. Як наслідок, це може призвести до погіршення стану захисту приватної інформації та зниження довіри до банківської системи. Наразі, зазначають в НБУ, підстави та порядок розкриття банківської таємниці на вимогу правоохоронних та контролюючих органів чітко визначені Законом України “Про банки і банківську діяльність”.

Під час доопрацювання законопроєкту №4135 до другого читання Національний банк запропонував народним обранцям виключити положення про створення реєстру рахунків фізичних і юридичних осіб, безпосередній доступ до якого передбачається надати правоохоронним та контролюючим органам.

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Як повідомлялося, 5 листопада Верховна Рада підтримала в першому читанні Антикорупційну стратегію на майбутні п'ять років. За ухвалення відповідного урядового законопроєкту №4135 "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки" у першому читанні проголосували 320 народних депутатів.