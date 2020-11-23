На кордоні з Росією «застрягли» понад 200 комерційних авто

Перед пунктом пропуску "Сеньківка" та на території перед суміжним пунктом пропуску "Нові Юрковичі" утворилися затори: спостерігається накопичення транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються з України до Росії.

Про це повідомляє Державна митна служба України у Телеграмі.

"Держмитслужба інформує, що останнім часом перед пунктом пропуску "Сеньківка" та на території перед суміжним пунктом пропуску "Нові Юрковичі" (Російська Федерація) спостерігається накопичення транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються з України до Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, як зазначається, станом на цей час перед пунктом пропуску "Сеньківка" в напрямку виїзду з митної території України утворилася черга з 210 автотранспортних засобів комерційного призначення.

Повідомляється також, що причиною цього є зниження швидкості транспортного потоку на в’їзд у пункт пропуску "Нові Юрковичі".

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"З метою уникнення черг на митному кордоні України просимо суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, перевізників та інших зацікавлених осіб обирати альтернативні маршрути переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через менш завантажені пункти пропуску для автомобільного сполучення, найближчим з яких у зоні діяльності Північної митниці на кордоні з Російською Федерацією є пункт пропуску "Бачівськ". Однак звертаємо вашу увагу, що наразі черга перед пунктом пропуску "Бачівськ" налічує 80 автомобілів", - додали в Держмитслужбі.

Як повідомлялося, у вересні на словацькому пункті пропуску "Вишнє Нємецьке" вийшов з ладу сканер, через що з українського боку кордону в Ужгороді фіксувалося значне накопичення великогабаритних вантажівок — близько 200 автомобілів.