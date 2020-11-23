Укрзалізниця восени збільшила дохід від внутрішньодержавних вантажних перевезень

Укрзалізниця за перші два місяці осені 2020 року збільшила дохід від внутрішньодержавних перевезень вантажів на 6% і 3,2% порівняно з вереснем і жовтнем 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, у вересні 2020 року дохід компанії від внутрішніх вантажних залізничних перевезень зріс на 6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – до 2,1 млрд грн, а у жовтні – на 3,2% до жовтня 2019 року й склав 2,2 млрд грн.

Зазначається, що це стало можливим завдяки організованим маршрутним відправленням, підвищенню ефективності операційної діяльності компанії, удосконаленню диспетчеризації, ліквідації дефіциту локомотивів за рахунок подовження плечей обслуговування.

У вересні та жовтні цього року Укрзалізниця збільшила обсяги перевезень мінбудматеріалів, чорних металів, залізної руди та зернових вантажів. Крім того, позитивну динаміку доходу за вересень та жовтень поточного року показали й транзитні вантажні залізничні перевезення, склавши 19,5% та 5,9% відповідно. У грошовому виразі дохід від транзитних перевезень склав у вересні – 635,6 млн грн, у жовтні – 523 млн грн.

Внутрішньодержавні перевезення вантажів займають найбільшу частку в обсягах перевезень – 50,8%.

Читайте також: Укрзалізниця здійснюватиме контейнерні перевезення спільно з трьома єврокомпаніями

Як повідомляв Укрінформ, за липень-вересень 2020 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року АТ "Укрзалізниця" на 11,3% збільшило обсяги вантажних перевезень у внутрішньому сполученні та на 1,8% — в експортному.