Укрзалізниця восени збільшила дохід від внутрішньодержавних вантажних перевезень

Укрзалізниця восени збільшила дохід від внутрішньодержавних вантажних перевезень

Укрінформ
Укрзалізниця за перші два місяці осені 2020 року збільшила дохід від внутрішньодержавних перевезень вантажів на 6% і 3,2% порівняно з вереснем і жовтнем 2019 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, у вересні 2020 року дохід компанії від внутрішніх вантажних залізничних перевезень зріс на 6% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року – до 2,1 млрд грн, а у жовтні – на 3,2% до жовтня 2019 року й склав 2,2 млрд грн.

Зазначається, що це стало можливим завдяки організованим маршрутним відправленням, підвищенню ефективності операційної діяльності компанії, удосконаленню диспетчеризації, ліквідації дефіциту локомотивів за рахунок подовження плечей обслуговування.

У вересні та жовтні цього року Укрзалізниця збільшила обсяги перевезень мінбудматеріалів, чорних металів, залізної руди та зернових вантажів. Крім того, позитивну динаміку доходу за вересень та жовтень поточного року показали й транзитні вантажні залізничні перевезення, склавши 19,5% та 5,9% відповідно. У грошовому виразі дохід від транзитних перевезень склав у вересні – 635,6 млн грн, у жовтні – 523 млн грн.

Внутрішньодержавні перевезення вантажів займають найбільшу частку в обсягах перевезень – 50,8%.

Читайте також: Укрзалізниця здійснюватиме контейнерні перевезення спільно з трьома єврокомпаніями

Як повідомляв Укрінформ, за липень-вересень 2020 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року АТ "Укрзалізниця" на 11,3% збільшило обсяги вантажних перевезень у внутрішньому сполученні та на 1,8% — в експортному.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-