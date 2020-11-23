АМКУ оштрафував виробника алкогольних напоїв на майже пів мільйона гривень
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що такі дії були визнані порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції. Окрім штрафу, АМКУ зобов’язав ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» припинити використання без дозволу ТОВ «Стронгдрінк» схожого оформлення упаковки.
До АМКУ звернувся виробник горілчаної продукції «Хлібна сльоза» щодо порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції в діях ТОВ «АКБ Дніпро», які під час виробництва та реалізації своєї горілчаної продукції «Петриківська» використовували схоже оформлення упаковки.
У ході дослідження було підтверджено, що ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» використало оформлення упаковки вже популярної на ринку горілчаної продукції, не маючи для цього відповідних підстав. Схожість оформлення упаковки підтвердило і опитування споживачів.
Виходячи із наявних фактів комітет визнав, що ТОВ «Алкогольно-безалкогольний комбінат Дніпро» без дозволу ТОВ «Стронгдрінк» використало оформлення упаковки, що в сукупності включає в себе пляшку, пробку, емблему, етикетку, контретикетку, і яке є схожим на оформлення упаковки алкогольної продукції «Хлібна Сльоза».