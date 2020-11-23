Другий енергоблок Запорізької АЕС підключили до мережі

Енергоблок №2 Запорізької АЕС (ЗАЕС) 22 листопада 2020 року підключено до енергосистеми України після проведення планового середнього ремонту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДП «НАЕК «Енергоатом».

«22 листопада о 21 годині 7 хвилин підключено до мережі енергоблок №2 Запорізької АЕС. Блок в плановому режимі набирає потужність. За 7 годин вона сягне 750 МВт, а вже за 20 годин - номінальної позначки у 1000 МВт», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час ремонту, який тривав 104 доби, на енергоблоці виконано заплановані регламентні та надрегламентні роботи. Зокрема, проведено капітальний та середній ремонт основного та допоміжного обладнання. Також виконано заходи, заплановані в рамках реалізації Комплексної (зведеної) програми підвищення безпеки енергоблоків АЕС.

На даний час в роботі знаходяться 5 із 6 енергоблоків Запорізької АЕС. На енергоблоці №5 йде 222 доба планового середнього ремонту.

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Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 році, третій – в 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989 році, шостий – в 1995 році. Починаючи з 1984 року, внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 23%.