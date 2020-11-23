Нафта дорожчає на очікуваннях швидкої вакцинації від коронавірусу

Ціни на нафту зростають у понеділок, 23 листопада, на очікуваннях, що поява вакцин від COVID-19 дасть змогу взяти під контроль пандемію коронавірусу і, що група ОПЕК+ відкладе збільшення нафтовидобутку як мінімум до кінця I кварталу 2021 р.

Підтримку цінам також надали дані Baker Hughes про зменшення кількості нафтогазових бурових у США. Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $45,18 за барель, що на $0,22 (0,49%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,10 (0,24%) - до $42,52 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $44,96 і $42,42 відповідно.

«Позитивні настрої, як і раніше, викликані хорошими новинами про ефективність розроблюваних вакцин проти коронавірусу і очікуванням того, що на засіданні ОПЕК+ наприкінці цього місяця поточні скорочення будуть продовжені на 3-6 місяців», - сказав Стівен Іннес, головний аналітик з глобальних ринків у компанії Axi.

Американська компанія Pfizer (NYSE: PFE) Inc. і німецька BioNTech (NASDAQ: BNTX) минулої п'ятниці подали запит на екстрене використання у США їхньої вакцини від коронавірусу, і керівник американської державної програми з підготовки до вакцинації Монсеф Слау заявив, що вакцинація може розпочатися вже 11-12 грудня.

При цьому трейдери не беруть до уваги те, що захворюваність по всьому світу продовжує зростати, і влада багатьох держав змушена запроваджувати нові карантинні заходи.

Кількість нових випадків COVID-19 у США в листопаді майже на 110 тис. на день вище, ніж у попередньому місяці. Тим часом, Сінгапур і Гонконг відклали на два тижні план відновлення вільних польотів між двома містами через сплеск захворюваності у Гонконзі.

Група ОПЕК+ розглядає варіанти відстрочки як мінімум на три місяці збільшення видобутку на 1,9 млн бар. /добу. (б/д), яке було заплановано на січень 2021 року. Якщо це рішення буде схвалено, скорочення виробництв і раніше становитиме 7,7 млн ​​б/д, або приблизно 8% від світового споживання нафти.

Читайте також: Пандемія коронавірусу залишається головним драйвером цін на нафту

За підсумками минулого тижня, кількість нафтових вишок у США впала на п'ять одиниць - до 231 од. (минулого тижня показник досягнув максимуму з травня). Кількість газових бурових зросла до 76 установок (+3 од., найвищий рівень з липня). Про це свідчать дані нафтосервісної компанії Baker Hughes.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 45,58 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 45,22 долара за барель, що на 15 центів вище за рівень закриття торгів ($45,07).