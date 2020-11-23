Нафта дорожчає на очікуваннях швидкої вакцинації від коронавірусу
Підтримку цінам також надали дані Baker Hughes про зменшення кількості нафтогазових бурових у США. Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість січневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $45,18 за барель, що на $0,22 (0,49%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на січень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX зросла на $0,10 (0,24%) - до $42,52 за барель. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $44,96 і $42,42 відповідно.
«Позитивні настрої, як і раніше, викликані хорошими новинами про ефективність розроблюваних вакцин проти коронавірусу і очікуванням того, що на засіданні ОПЕК+ наприкінці цього місяця поточні скорочення будуть продовжені на 3-6 місяців», - сказав Стівен Іннес, головний аналітик з глобальних ринків у компанії Axi.
Американська компанія Pfizer (NYSE: PFE) Inc. і німецька BioNTech (NASDAQ: BNTX) минулої п'ятниці подали запит на екстрене використання у США їхньої вакцини від коронавірусу, і керівник американської державної програми з підготовки до вакцинації Монсеф Слау заявив, що вакцинація може розпочатися вже 11-12 грудня.
При цьому трейдери не беруть до уваги те, що захворюваність по всьому світу продовжує зростати, і влада багатьох держав змушена запроваджувати нові карантинні заходи.
Кількість нових випадків COVID-19 у США в листопаді майже на 110 тис. на день вище, ніж у попередньому місяці. Тим часом, Сінгапур і Гонконг відклали на два тижні план відновлення вільних польотів між двома містами через сплеск захворюваності у Гонконзі.
Група ОПЕК+ розглядає варіанти відстрочки як мінімум на три місяці збільшення видобутку на 1,9 млн бар. /добу. (б/д), яке було заплановано на січень 2021 року. Якщо це рішення буде схвалено, скорочення виробництв і раніше становитиме 7,7 млн б/д, або приблизно 8% від світового споживання нафти.
За підсумками минулого тижня, кількість нафтових вишок у США впала на п'ять одиниць - до 231 од. (минулого тижня показник досягнув максимуму з травня). Кількість газових бурових зросла до 76 установок (+3 од., найвищий рівень з липня). Про це свідчать дані нафтосервісної компанії Baker Hughes.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 45,58 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 45,22 долара за барель, що на 15 центів вище за рівень закриття торгів ($45,07).