Україна додатково отримала від Польщі 5000 дозволів на перевезення вантажів

На засіданні українсько-польської змішаної Комісії з питань міжнародних вантажних автоперевезень домовилися виділити 5 тис. додаткових дозволів для українських перевізників на 2020 рік (1500 універсальних, 3500 транзитних).

Про це у своєму телеграм-каналі написав міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє Укрінформ.

“Перші дозволи наші перевізники отримають на початку грудня. Термін дії додаткових дозволів до 31 січня 2021 року”,- наголосив Криклій.

За його словами, вдалося не допустити зменшення кількості дозволів: буде здійснено попередній обмін дозволами на 2021 рік у кількості 160 тис. дозволів.

Міністр повідомив, що до питання збільшення кількості дозволів на наступний рік сторони домовилися повернутися в другому півріччі 2021 року за результатами аналізу умов перетину кордону перевізниками.