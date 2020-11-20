Укравтодор зі Світовим банком успішно завершили проєкт на дорозі Київ - Полтава

Рух транспорту на 80 кілометрах автошляху М-03 Київ – Харків – Довжанський у Полтавській області сьогодні, 20 листопада, офіційно відкрили.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг Укравтодор.

"Ця ділянка протяжністю 80 км – один з проєктів-довгобудів, які нам вдалося «розморозити» і відновити роботи у 2020 році. Це проєкти, які Україна втілила спільно зі Світовим банком", - зазначив голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Починаючи з 2013 року ділянку дороги М-03 від Лубен до Полтави бралися відновлювати дві іноземні компанії. Через невиконання ними зобов’язань щодо строків та якості робіт – контракти було розірвано. Відсутність комфортного та швидкого коридору між Києвом та Полтавою утримувало розвиток туризму та економічного зростання.

Завдяки Великому будівництву на Полтавщині у 2020 році завершено ремонт 84 км автошляху. У 2021 році продовжаться роботи з реконструкції та капремонту ще 66 км на відрізку Полтава – Харків.

Автошлях М-03 Київ – Харків – Довжанський проходить через п’ять областей, збігається з найдовшим європейським коридором Е-40 та забезпечує транспортне сполучення центральної та східної частини України. З початком бойових дій на територіях Донеччини та Луганщини М-03 також отримала назву «дорога життя».

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У цьому році заплановано відновлення майже 300 км дороги, ще 70 км – у планах на 2021 рік. Відрізок М-03 від Києва до Полтави стане пілотним проєктом у рамках Першої державно-приватної програми у дорожньому секторі України. Це означає, що її утриманням та розвитком буде займатися приватний інвестор.