Пасажирообіг українського транспорту зменшився у 2,2 раза

Пасажирообіг транспортних компаній України за січень-жовтень 2020 року зменшився на 53,7% (або у 2,2 раза) у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 41,8 млрд пасажиро-кілометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У січні-жовтні 2020 року пасажирообіг вітчизняних підприємств транспорту становив 41,8 млрд пасажиро-кілометрів, що на 53,7% (або у 2,2 раза) менше від обсягу січня-жовтня 2019 року. Загалом за 10 місяців 2020 року послугами цих компаній скористалися 2,13 млрд пасажирів, що на 39,8% менше у порівнянні із січнем-жовтнем 2019 року.

Послугами українського залізничного транспорту за січень-жовтень 2020 року скористалися 57,5 млн пасажирів (на 55,9% менше, ніж за відповідний період 2019 року); пасажирообіг галузі становив 9,0 млрд пасажиро-кілометрів (у 2,7 раза менше).

Автотранспорт країни за 10 місяців 2020 року перевіз 902,0 млн пасажирів (на 40,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); пасажирообіг становив 15,96 млрд пасажиро-кілометрів (на 43,7% менше).

Українські авіаційні компанії перевезли за цей період 4,3 млн пасажирів (у 2,8 раза менше, ніж за січень-жовтень 2019 року); пасажирообіг становив 7,90 млрд пасажиро-кілометрів (у 2,8 раза менше).

Послугами водного транспорту за січень-жовтень 2020 року скористалися 0,3 млн пасажирів (у 2,5 раза менше, ніж за січень-жовтень 2019 року); пасажирообіг становив 3,9 млн пасажиро-кілометрів (у 6,6 раза менше).

Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, пасажирообіг українського транспорту у 2019 році становив 107,9 млрд пасажиро-кілометрів, що на 3,3% більше, ніж у 2018 році.