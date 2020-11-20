У Фонді гарантування тимчасово призупинили особистий прийом громадян

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб тимчасово призупинив особистий прийом громадян.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"У зв’язку з встановленням карантину на території України, пов'язаного із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), особистий прийом громадян у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб, у тому числі особистий прийом громадян з питань ліквідації банків, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом безпосередньо, тимчасово не здійснюватиметься", - йдеться у повідомленні.

Однак, зауважили у Фонді, письмові звернення громадян, у тому числі заяви, оформлені відповідно до вимог законодавства, можна залишити у скриньці для звернень, розміщеній на 1 поверсі у приміщенні Фонду за адресою вул. Січових Стрільців, 17, м. Київ.