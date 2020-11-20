Імпорт послуг з ЄС скоротився на 27% — Держстат

За січень-вересень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року імпорт послуг із країн Євросоюзу скоротився на 27,2%, до 1,96 млрд дол., експорт послуг до ЄС – на 4,9%, до 3,09 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Експорт послуг з України до ЄС за ІІІ квартали 2020 року становив 3,09 млрд дол., що на 4,9% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Імпорт послуг з країн Євросоюзу за вказаний період становив 1,96 млрд дол., на 27,2% менше проти січня-вересня 2019 року. Відповідно, сальдо зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС за цей період було позитивним і становило 1,13 млрд дол.

Найбільше послуг за 9 місяців цього року Україна експортувала до наступних країн ЄС: до Німеччини – (на 443,8 млн дол.; на 0,7% більше, ніж за січень-вересень 2019 року), Великої Британії (на 418,2 млн дол.; на 7,3% менше) та Кіпру (на 314,0 млн дол.; на 23,2% більше).

Більш за все у січні-вересні 2020 року Україна надала країнам ЄС послуг у сфері телекомунікації, комп’ютерних та інформаційних послуг (на 996,5 млн дол.; на 33,2% більше, ніж за аналогічний період 2019 року), транспортних послуг (на 810,2 млн дол.; на 20,9% менше), послуг з переробки матеріальних ресурсів (на 694,4 млн дол.; на 10,6% менше).

Найбільше послуг за дев’ять місяців 2020 року Україна імпортувала з наступних країн ЄС: з Великої Британії (на 345,7 млн дол.; на 25,0% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), Німеччини (на 265,0 млн дол.; на 15,6% менше) та Ірландії (на 184,2 млн дол.; на 25,4% менше).

Основні послуги, які отримала Україна від країн ЄС за січень-вересень 2020 року були: ділові послуги (на 436,8 млн дол.; на 26,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), транспортні послуги (на 388,9 млн дол.; на 39,9% менше), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (на 282,8 млн дол.; на 13,8% менше).

Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, у 2019 році експорт послуг з України до ЄС становив 3,09 млрд дол. (на 4,6% більше, ніж у 2018 році), імпорт послуг з країн Євросоюзу – 2,56 млрд дол. (на 6,4% більше).