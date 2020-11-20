Експорт товарів до ЄС скоротився на 16% — Держстат

За січень-вересень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом минулого року експорт товарів до країн Євросоюзу скоротився на 16,3%, до 13,06 млрд дол., імпорт з ЄС – на 10,5%, до 16,44 млрд дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

Експорт товарів з України до ЄС за ІІІ квартали 2020 року становив 13,06 млрд дол., що на 16,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року. Імпорт товарів з країн Євросоюзу за вказаний період становив 16,44 млрд дол., на 10,5% менше проти січня-вересня 2019 року. Відповідно, сальдо зовнішньої торгівлі України з країнами ЄС за цей період було від’ємним і становило 3,38 млрд дол.

Найбільше товарів за 9 місяців цього року Україна експортувала до наступних країн ЄС: до Польщі – (на 2,33 млрд дол.; на 8,0% менше, ніж за січень-вересень 2019 року), Німеччини (на 1,48 млрд дол.; на 17,0% менше) та Італії (на 1,33 млрд дол.; на 26,7% менше).

Більш за все у січні-вересні 2020 року Україна продала до країн ЄС машин, обладнання та механізмів (на 1,92 млрд дол.; на 9,3% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), чорних металів (на 1,81 млрд дол.; на 26,6% менше), жирів та олій тваринного або рослинного походження (на 1,34 млрд дол.; на 23,7% більше).

Найбільше товарів за дев’ять місяців 2020 року Україна імпортувала з наступних країн ЄС: з Німеччини (на 3,88 млрд дол.; на 14,6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), Польщі (на 2,87 млрд дол.; на 4,4% менше) та Італії (на 1,40 млрд дол.; на 3,6% менше).

Основними товарними позиціями українського імпорту з ЄС за січень-вересень 2020 року були: машини, обладнання та механізми (на 3,55 млрд дол.; на 11,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), транспортні засоби (на 1,93 млрд дол.; на 22,4% менше), готові харчові продукти (на 1,30 млрд дол.; на 15,3% більше).

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Як повідомляв Укрінформ, згідно із даними Держстату, у 2019 році експорт товарів з України до ЄС становив 20,75 млрд дол. (на 2,9% більше, ніж у 2018 році), імпорт з країн Євросоюзу – 25,01 млрд дол. (на 7,7% більше).