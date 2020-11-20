Українські аграрії зібрали вже понад 60 мільйонів тонн зернових

Українські сільгоспвиробники станом на 19 листопада 2020 року зібрали зернових та зернобобових культур 60,3 млн тонн з площі 14,6 млн га (95% до прогнозу).

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що в Україні в розрізі культур зібрано: кукурудзи – 24,5 млн тонн з площі 4,7 млн га (86%); проса – 243,7 тис. тонн з площі 150,3 тис. га (100%); гречки – 105,6 тис. тонн з площі 78,4 тис. га (100%); соняшнику – 13 млн тонн з площі майже 6,4 млн га (100%); сої – 2,7 млн тонн з площі 1,3 млн га (97%).

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Також цукрових буряків накопано 8,1 млн тонн з площі 190,7 тис. га (88%).