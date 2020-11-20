Українські аграрії зібрали вже понад 60 мільйонів тонн зернових

Українські аграрії зібрали вже понад 60 мільйонів тонн зернових

Укрінформ
Українські сільгоспвиробники станом на 19 листопада 2020 року зібрали зернових та зернобобових культур 60,3 млн тонн з площі 14,6 млн га (95% до прогнозу).

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що в Україні в розрізі культур зібрано: кукурудзи – 24,5 млн тонн з площі 4,7 млн га (86%); проса – 243,7 тис. тонн з площі 150,3 тис. га (100%); гречки – 105,6 тис. тонн з площі 78,4 тис. га (100%); соняшнику – 13 млн тонн з площі майже 6,4 млн га (100%); сої – 2,7 млн тонн з площі 1,3 млн га (97%).

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Також цукрових буряків накопано 8,1 млн тонн з площі 190,7 тис. га (88%).

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