У Міненерго призначили заступника міністра з питань цифровізації

У Міністерстві енергетики призначено заступником міністра з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Євгена Владімірова.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє преслужба Міненерго.

«Серед першочергових завдань нового заступника – класифікація об’єктів критичної інфраструктури енергетичної галузі; розробка концепції кібербезпеки енергетичної галузі та плану заходів; розробка стратегії цифрової трансформації енергетичного сектору», - зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець під час представлення нового заступника.

У перспективних планах Міненерго – розвивати співробітництво з міжнародними компаніями-лідерами у сфері кібербезпеки та цифрових трансформацій.

Євген Владіміров працював у сфері управління цифровими та стратегічними ініціативами трансформації державного та приватного секторів, має 15-ти річний досвід роботи у великих міжнародних та національних ІТ та телеком компаніях, успішного запуску нових бізнесів, професійного консалтингу та публічної громадської діяльності.

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До призначення був генеральним директором громадської організації «Міжнародний університет кібербезпеки». Є членом робочої групи з питань розбудови кіберзахисту об’єктів критичної інфраструктури енергетичної галузі Міністерства енергетики, співавтором проєкту концепції кібербезпеки енергетичної галузі.

Кабінет Міністрів 18 листопада призначив Євгена Владімірова заступником міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.