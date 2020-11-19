Держбанки за ІІІ квартал отримали 24,5 мільярда прибутку – Мінфін
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
За підсумками третього кварталу 2020 року банки державного сектору отримали прибуток у розмірі 24,5 млрд грн, що на 19% (5,8 млрд грн) менше, ніж за відповідний період минулого року. Зокрема, АТ КБ «ПриватБанк» отримав прибуток у 21,3 млрд грн (56,6% прибутку всієї банківської системи), АТ «Укрексімбанк» зазнав 2,2 млрд грн збитків.
«У порівнянні з початком поточного року обсяг кредитів та заборгованості клієнтів скоротилась на 1,2% (2,7 млрд грн). У ІІІ кварталі 2020 року зниження попиту на кредити уповільнилося і скорочення склало 0,6%, або 1,2 млрд грн», - зазначили у міністерстві.
Натомість спостерігалось зростання обсягу коштів клієнтів. У порівнянні з початком поточного року вони зросли на 15,3% (93,1 млрд грн), зокрема кошти юридичних осіб зросли на 15,2% (на 38,1 млрд грн), кошти фізичних осіб – на 15,4%, або на 52,2 млрд грн. Приріст вкладів відбувся переважно за рахунок зростання обсягу коштів на вимогу.
Як повідомляв Укрінформ, банки державного сектору у січні-червні 2020 року отримали 16,2 млрд грн прибутку, що на 3,4 млрд грн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.