Держбанки за ІІІ квартал отримали 24,5 мільярда прибутку – Мінфін

Банки державного сектору за третій квартал 2020 року отримали прибуток у розмірі 24,5 млрд грн, що на 5,8 млрд грн менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

За підсумками третього кварталу 2020 року банки державного сектору отримали прибуток у розмірі 24,5 млрд грн, що на 19% (5,8 млрд грн) менше, ніж за відповідний період минулого року. Зокрема, АТ КБ «ПриватБанк» отримав прибуток у 21,3 млрд грн (56,6% прибутку всієї банківської системи), АТ «Укрексімбанк» зазнав 2,2 млрд грн збитків.

«У порівнянні з початком поточного року обсяг кредитів та заборгованості клієнтів скоротилась на 1,2% (2,7 млрд грн). У ІІІ кварталі 2020 року зниження попиту на кредити уповільнилося і скорочення склало 0,6%, або 1,2 млрд грн», - зазначили у міністерстві.

Натомість спостерігалось зростання обсягу коштів клієнтів. У порівнянні з початком поточного року вони зросли на 15,3% (93,1 млрд грн), зокрема кошти юридичних осіб зросли на 15,2% (на 38,1 млрд грн), кошти фізичних осіб – на 15,4%, або на 52,2 млрд грн. Приріст вкладів відбувся переважно за рахунок зростання обсягу коштів на вимогу.

Як повідомляв Укрінформ, банки державного сектору у січні-червні 2020 року отримали 16,2 млрд грн прибутку, що на 3,4 млрд грн менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.