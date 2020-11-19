В Раді підтримали законопроєкт про удосконалення Держреєстру географічних назв

Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку обговорив та підтримав законопроєкт №4079 про удосконалення законодавства щодо створення та ведення Державного реєстру географічних назв, здійснення обліку і реєстрації географічних назв.

Як передає Укріфнорм, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький зазначив, що завдяки цьому законопроєкту усі бажаючі зможуть отримати актуальну і достовірну інформацію про географічні назви безкоштовно і в режимі онлайн. На його думку, реалізація документу також сприятиме актуалізації даних про географічні об’єкти на території України, що посилить міжнародне співробітництво, сприятиме торгівлі та економічному розвитку.

В міністерстві вважають, що реалізація законопроєкту забезпечить: здійснення державного управління у сфері діяльності, пов’язаної із встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв; створення та ведення Державного реєстру географічних назв в електронному вигляді, здійснення заходів з його програмного та технологічного забезпечення, захисту даних, ведення обліку і державної реєстрації географічних назв та доступу до відомостей Держреєстру географічних назв відповідно до законодавства.

Також, буде встановлено принцип відкритості відомостей про назви географічних об’єктів, забезпечено безкоштовний та вільний доступ до відомостей Державного реєстру географічних назв, а також визначено його адміністратора.

Як повідомляв Укрінформ, 20 вересня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень”. Він набув чинності 1 січня 2020 року.

Географічне зазначення є знаком, що наноситься на упакування продукту і засвідчує його високу якість, багаторічну традицію виробництва й особливий зв'язок з територією, де його виготовляють. Існує багато продуктів, назви яких не дозволяється використовувати незареєстрованим виробникам. Так, за Угодою про асоціацію з ЄС, Україна до 1 січня 2026 року має відмовитися від використання захищеного географічного зазначення “коньяк”, тож наразі для цього українського продукту шукають іншу назву. Також буде заборонено використовувати захищене географічне зазначення “шампанське” для ігристих вин.