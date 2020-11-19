Місячний вантажообіг Укрзалізниці зріс на 22%

Із травня по жовтень 2020 року місячний вантажообіг АТ "Укрзалізниця" в усіх видах сполучень зріс на 22 %.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що у квітні цього року обсяги перевезення вантажів стрімко скоротилися і вантажообіг компанії становив лише 4 256 млн тоннокілометрів (ткм). У травні цей показник вже становив 12 888 млн ткм, а у жовтні – 15 721 млн ткм.

Вантажообіг Укрзалізниці у внутрішньому сполученні за жовтень 2020 року дорівнював 6163 млн ткм.

"Цей показник є рекордним не лише для 2020 року, а й для 2017-2019 років", - зауважують в компанії.

Втім, зазначається, що на фоні збільшення обсягів перевезень у внутрішньому сполученні відбувається падіння вантажообігу імпортних та транзитних вантажів.

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Як повідомляв Укрінформ, за липень-вересень 2020 року у порівнянні з відповідним періодом минулого року АТ "Укрзалізниця" на 11,3% збільшило обсяги вантажних перевезень у внутрішньому сполученні та на 1,8% — в експортному.