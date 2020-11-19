Фонд держмайна наступного тижня проведе 21 приватизаційний аукціон

В Україні 23-27 листопада 2020 року заплановано провести торги із продажу 21 об'єктів малої приватизації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Фонд державного майна України у Фейсбуці.

"Всього з 23 по 27 листопада має відбутися 21 приватизаційний аукціон, з-поміж них сформували ТОП-трійку об'єктів. І виглядає вона наступним чином: вбудоване приміщення складу в Ужгороді, будівля дренажного складу на Львівщині, частина нежитлової будівлі в Борисполі", - йдеться в повідомленні.

На наступний тиждень заплановано найбільшу кількість торгів з продажу держмайна у Київській і Черкаській областях, відповідно 5 і 4, а також у Житомирській і Полтавській областях – по 3 аукціони, у Закарпатській і Харківській – по 2 аукціони і в Львівській та Кіровоградській – по одному.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці 2019 року до Фонду держмайна було передано для приватизації 530 підприємств.

У 2020 році приватизація має принести державному бюджету України близько 12 млрд грн, з них 6 млрд будуть отримані від малої приватизації та 6 млрд грн - від великої.