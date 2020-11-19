Проєкт бюджету-2021 передбачає 27 мільярдів на розвиток культури – Мінфін
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що сфера культурного розвитку є пріоритетом держави. Про це, за його словами, свідчать суми, які закладаються у бюджет країни на розвиток культури.
«Порівняємо обсяги видатків на культуру у 2020-му і 2016-му. Чотири роки тому видатки зведеного бюджету на культуру і мистецтво сягали 10,55 млрд грн. Цього року – 20,35 млрд грн (+93%). Наступного року у планових показниках зведеного бюджету на культуру і мистецтво заклали близько 27 млрд грн», - порівняв урядовець.
Як повідомляв Укрінформ, проєкт Державного бюджету на 2021 рік, який був поданий до Верховної Ради передбачав видатки на культуру у розмірі близько 7,5 млрд грн, на спорт – 7,4 млрд грн. Однак, під час підготовки проєкту Держбюджету до першого читання було запропоновано збільшити його видаткову частину, зокрема серед сфер, фінансування яких було запропоновано збільшити, опинились культура та спорт.