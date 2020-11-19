Проєкт бюджету-2021 передбачає 27 мільярдів на розвиток культури – Мінфін

У зведеному держбюджеті на 2021 рік передбачено близько 27 млрд грн на фінансування культурного розвитку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що сфера культурного розвитку є пріоритетом держави. Про це, за його словами, свідчать суми, які закладаються у бюджет країни на розвиток культури.

«Порівняємо обсяги видатків на культуру у 2020-му і 2016-му. Чотири роки тому видатки зведеного бюджету на культуру і мистецтво сягали 10,55 млрд грн. Цього року – 20,35 млрд грн (+93%). Наступного року у планових показниках зведеного бюджету на культуру і мистецтво заклали близько 27 млрд грн», - порівняв урядовець.

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Як повідомляв Укрінформ, проєкт Державного бюджету на 2021 рік, який був поданий до Верховної Ради передбачав видатки на культуру у розмірі близько 7,5 млрд грн, на спорт – 7,4 млрд грн. Однак, під час підготовки проєкту Держбюджету до першого читання було запропоновано збільшити його видаткову частину, зокрема серед сфер, фінансування яких було запропоновано збільшити, опинились культура та спорт.