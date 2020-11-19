Посол ЄС нагадав голові Бюджетного комітету умови надання Києву €1,2 мільярда макрофінансу

Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги за умови виконання низки вимог, які були оприлюднені раніше.

Як передає Укрінформ, про це голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив у Твіттері після зустрічі з головою Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Юрєєм Арістовим.

"Зустрівся з головою Бюджетного комітету українського парламенту Юрієм Арістовим. Фіскальні виклики, які стоять перед Україною, величезні, і ЄС готовий надати макрофінансову допомогу за добре відомих умов. Крім того, наголосив на необхідності належного фінансування Суспільного телебачення і Фонду енергоефективності України", - написав дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан заявив 19 листопада, що Кабінет міністрів передасть до Верховної Ради проєкт держбюджету-2021 до другого читання до кінця цього тижня.

Раніше голова комітету ВР з питань фінансів та банківської діяльності Данило Гетманцев припустив, що парламент може не встигнути ухвалити проєкт Закону про державний бюджет на 2021 рік не лише у визначений законодавством строк до 1 грудня, але й взагалі, до кінця поточного року.

Віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель 22 вересня заявив, що Європейський Союз готовий надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, але для цього їй треба конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і виконати вимоги, що стосуються верховенства права.