Новий інструментарій для покращення умов роботи - дослідження МХП

Агрохолдинг МХП провів масштабне дослідження рівня лояльності eNPS (employee Net Promoter Score) та задоволеності працівників холдингу своєю роботою.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі МХП.

«МХП провів масштабне дослідження рівня лояльності eNPS (employee Net Promoter Score) та задоволеності працівниками холдингу своєю роботою, умовами праці, рівнем оплати, можливостями для реалізації та розвитку тощо. В опитуванні взяли участь понад 20 тис. людей (близько 76%) співробітників холдингу», - йдеться у пресрелізі компанії.

Зазначається, що мета дослідження - збір зворотного зв'язку, виявлення причин незадоволеності та визначення зон для вдосконалення за шістьма ключовими блоками: умови праці, оплата праці, мікроклімат у колективі, стиль керівництва, кар’єра та розвиток, інформованість та комунікації.

Дослідження показало, що 58% співробітників компанії є її промоутерами та готові порекомендувати МХП як місце роботи своїм друзям та знайомим, разом з тим, 23% ставляться нейтрально і 19% - критично.

Показник Enps по компанії склав +39. До прикладу, такий показник у компанії Microsoft дорівнює +34, Netflix +59, Apple +24, Cargill +13. Зазначені компанії обиралися виключно для порівняння рівня лояльності.

95% співробітників, які взяли участь в опитуванні, відповіли, що знають, куди або до кого звернутись у разі виникнення проблемної ситуації або конфлікту. Разом з тим 20% відповіли, що хотіли б мати більше можливостей для навчання (тренінги, семінари тощо).

73% відповіли «так» на твердження «Я впевнений у завтрашньому дні завдяки роботі в МХП» та «Я відчуваю себе соціально захищеним завдяки роботі в МХП», повідомляється у пресрелізі холдингу.

Засновник і голова правління МХП Юрій Косюк зазначив, що результати опитування є оптимістичними, проте, компанія й надалі працюватиме над покращенням умов праці та рівня лояльності кожного члена великої команди МХП.

Читайте також: МХП за 9 місяців року відновив колишні потужності птахівництва

У пресслужбі компанії також наголосили, що МХП впроваджує системні зміни. Так, компанія проходить трансформацію із сировинної на кулінарну. Але змін зазнають не тільки бізнес-процеси, а й ставлення до співробітників, партнерів та споживачів.

«Холдинг МХП поставив у центр уваги бізнесу людину: її талант, потреби, комфорт та щастя. Саме людина є джерелом ідеї, носієм змін та отримувачем благ», - наголосив Косюк.

За його словами, МХП змінюється заради людей, які обирають продукцію холдингу. МХП трансформує бізнес, щоб, окрім продукції високої якості, дати людям найважливіший ресурс – час. Час, який заощаджує людина, готуючи з продукцією МХП. Компанія поважає партнерів, змінює формат роботи з ними. МХП – це висока бізнес-культура, принципи прозорості та чесності на ринку, підтримка українських виробників.

«МХП змінюється зсередини заради людей, які працюють у холдингу. Саме людина є творцем ідей та цінностей, які трансформують компанію, країну, світ загалом. МХП оновлює команду та змінює умови роботи. Оновлений офіс, персоналізований підхід, максимум уваги до здоров’я, можливостей, комфорту роботи Людини в МХП. Захист, безпека і турбота про кожного», - підкреслив Косюк.

Фото: МХП