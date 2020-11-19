Український проєкт гендерно орієнтованого бюджетування є найбільшим у світі - Мінфін

Застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі в Україні є на сьогодні найбільшим такого роду проєктом у світі.

Про це сказав перший заступник міністра фінансів Денис Улютін на онлайн-конференції в Укрінформі.

«На сьогодні це найбільший у світі проєкт з впровадження гендерно орієнтованого бюджетування. Він реалізується з 2013 року. Лідируюча роль Мінфіну в проєкті дозволила інтегрувати гендерний підхід до системи управління державними фінансами на державному та місцевому рівнях. Результатом семирічної співпраці стало закріплення положень застосування гендерного підходу в бюджетному процесі, в окремих нормативно-правових актах Мінфіну, урядових документах, які є обов’язкові у застосуванні головними розпорядниками коштів у бюджетному процесі», - зазначив Улютін.

Він також розповів про основні досягнення у цьому напрямку. Зокрема, протягом 2015-2020 років проведено аналіз 100 бюджетних программ у сфері аграрної політики, безпеки та оборони, освіти, науки, охорони здоров'я, соціального хзахисту, молодіжної політики, культури й мистецтва. Проведено аналіз 118 програм, що фінансуються з бюджетів областей та міста Києва. У 2020 році враховано гендерно орієнтоване бюджетування під час формування проєкту закону про держбюджет на 2021 рік. З результатами рекомендацій проєкту робочих груп у 24 областях та місті Києві у Мінсоцполітики, Міносвіти, Мінмолспорту внесено зміни до понад 30 підзаконних нормативно-правових актів з метою врахування гендерних аспектів.

За словами Улютіна, на цьому робота Мінфіну й усіх розпорядників бюджетних коштів не завершується, результати проєкту будуть використані в роботі.

«Триває робота над низкою документів, зокрема посібником щодо застосування гендерно орієнтованого підходу, контрольним списком запитань та внесенням змін до методичних рекомендацій щодо застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі. Можу запевнити, що результати цього проєкту не просто будуть використані в роботі, а стануть дороговказом та інструментом бюджетного планування, які дозволяють виявляти та враховувати потреби чоловіків і жінок та їхніх соціальних групп», - запевнив перший заступник міністра фінансів.

Конференція з нагоди завершення Проєкту «Гендерне бюджетування в Україні» для обговорення досягнутих результатів, викликів та подальшого розвитку гендерно орієнтованого бюджетування в Україні триватиме в онлайн-режимі в Укрінформі 18-19 листопада.