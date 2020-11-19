Укргазбанк цьогоріч збільшив прибуток на 26%
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.
"За 10 місяців прибуток Укргазбанку зріс до 725 млн грн, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді Банк заробив 576 млн грн", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з початку року активи Укргазбанку зросли на 33,5 млрд грн, а це +28% приросту і станом на 1 листопада активи сягнули майже 160 млрд грн.
Наразі клієнтами банку є понад 2,3 млн українців, більше 73 тисячі підприємців сегменту МСБ та понад 6,8 тисяч великих підприємств.
Під час карантину Укргазбанк продовжує активно підтримувати український бізнес. Так, обсяг кредитних угод за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" вже подолав позначку в мільярд гривень, де левова частка – саме інвестиційні кредити.