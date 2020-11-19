Укргазбанк цьогоріч збільшив прибуток на 26%

Прибуток АБ "Укргазбанк" за січень-жовтень 2020 року зріс до 725 млн грн, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба банку.

"За 10 місяців прибуток Укргазбанку зріс до 725 млн грн, що на 26% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тоді Банк заробив 576 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку року активи Укргазбанку зросли на 33,5 млрд грн, а це +28% приросту і станом на 1 листопада активи сягнули майже 160 млрд грн.

Наразі клієнтами банку є понад 2,3 млн українців, більше 73 тисячі підприємців сегменту МСБ та понад 6,8 тисяч великих підприємств.

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Під час карантину Укргазбанк продовжує активно підтримувати український бізнес. Так, обсяг кредитних угод за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" вже подолав позначку в мільярд гривень, де левова частка – саме інвестиційні кредити.